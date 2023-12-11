В Пермском крае восстановят три храма. В одном из них была фреска необычного святого

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья предложила выделить бюджет на восстановление трех церквей Чердынского округа в 2024 году. Окончательное решение по реконструкции зданий примет правительство Пермского края, сообщает ИА «Текст».
На ремонт объектов культурного наследия намерены выделить финансирование от 1,6 до 1,9 млн рублей. Среди них Введенская церковь в селе Камгорт, построенная в 1915 году, Крестовоздвиженская церковь, построенная в селе Бондюг в 1846–1853 годах, и Церковь Рождества Христова в селе Искор, построенная в 1793–1803 годах. Согласно некоторым источникам, в последнем храме среди прочих фресок присутствовало изображение одного из самых необычных святых — Псоглавца, пишет исследовательский блог «Таинственный Урал». Речь о мученике Христофоре, почитаемого как у католиков, так и у православных, и изображаемого с головой волка.
Бюджетные средства будут направлены на реставрацию и других объектов. 22,7 млн рублей будут потрачены на «Дом купца М. И. Грибушина» в Кунгуре, 3 млн — на «Училище двухклассное» в селе Большая Соснова, 24 млн. рублей — на «Училище двухклассное приходское» в Добрянке.
Восстановлению подлежит также «Особняк Головиных» (XIX век) в Чердыни. Напомним, что в 2020 году ГКУ «Центр организации закупок» объявляло конкурс на выполнение работ по реконструкции. По планам ГКУ, начать восстановление требовалось 1 сентября 2022 года, а завершить — 21 декабря 2022.