В Пермском крае восстановят три храма. В одном из них была фреска необычного святого

На ремонт объектов культурного наследия намерены выделить финансирование от 1,6 до 1,9 млн рублей. Среди них Введенская церковь в селе Камгорт, построенная в 1915 году, Крестовоздвиженская церковь, построенная в селе Бондюг в 1846–1853 годах, и Церковь Рождества Христова в селе Искор, построенная в 1793–1803 годах. Согласно некоторым источникам, в последнем храме среди прочих фресок присутствовало изображение одного из самых необычных святых — Псоглавца, пишет исследовательский блог «Таинственный Урал». Речь о мученике Христофоре, почитаемого как у католиков, так и у православных, и изображаемого с головой волка.