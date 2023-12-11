В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского края

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Стало известно об еще одном пермяке, который сыграл в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Это 12-летний Альберт Тавабилов из села Гамово Пермского края. Он исполнил роль одного из самых молодых членов банды «Универсам» по прозвищу Лампа. Его герой стал частью группировки, чтобы не стать жертвой хулиганов. Для мальчика роль стала дебютной.
В социальных сетях Альберт Тавабилов описывает себя как начинающий актер и биатлонист. На его страницу в Instagram (запрещен и признан экстремистским в РФ) подписаны 17 тыс. человек.
Премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоялась в начале ноября. В нем рассказывается о жизни городских банд в Казани в конце 1980-х годов. Сериал критиковали за романтизацию бандитского образа жизни, однако Роскомнадзор не нашел никаких нарушений в картине.