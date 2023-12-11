В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского края

Стало известно об еще одном пермяке, который сыграл в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+). Это 12-летний Альберт Тавабилов из села Гамово Пермского края. Он исполнил роль одного из самых молодых членов банды «Универсам» по прозвищу Лампа. Его герой стал частью группировки, чтобы не стать жертвой хулиганов. Для мальчика роль стала дебютной.