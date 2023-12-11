properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:16

Updated Сегодня, 15:16

За минувшую неделю в Прикамье несколько снизилось количество заболевших ОРВИ

За минувшую неделю в Прикамье несколько снизилось количество заболевших ОРВИ

11 декабря 2023, 15:15
Фото: 1MI
Продолжают фиксироваться единичные случаи гриппа

За неделю 4–10 декабря в Пермском крае зарегистрировано 20 тыс. 538 случаев ОРВИ. Это несколько ниже показателя предыдущей недели — 21 тыс. 239 случаев, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

При этом эпидемический порог превышен среди взрослого населения

По данным лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также случаи гриппа.

#Общество#Грипп,орви,эпидемия#Орви#Эпидемия ОРВИ
Подпишитесь
Стала известна дата открытия резиденции Деда Мороза в Перми
Сегодня, 13:05
В Пермском крае восстановят три храма. В одном из них была фреска необычного святого
Сегодня, 09:30
Шесть муниципальных катков Перми будут бесплатными. Но не всегда
Сегодня, 12:20
Замминистра экономики возглавит Агентство инвестиционного развития Пермского края
Сегодня, 11:20
В скандальном сериале «Слово пацана» сыграл 12-летний парень из Пермского края
Сегодня, 09:03
Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Пермском крае
Сегодня, 08:02