За минувшую неделю в Прикамье несколько снизилось количество заболевших ОРВИ

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
За неделю 4–10 декабря в Пермском крае зарегистрировано 20 тыс. 538 случаев ОРВИ. Это несколько ниже показателя предыдущей недели — 21 тыс. 239 случаев, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.
При этом эпидемический порог превышен среди взрослого населения
По данным лабораторного мониторинга в Прикамье циркулируют преимущественно возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, а также случаи гриппа.