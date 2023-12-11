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Заместитель главы пермского Минэка Владимир Верюжский станет главой АИР

Замминистра экономики возглавит Агентство инвестиционного развития Пермского края

11 декабря 2023, 11:20
Фото: properm.ru / Правительство Пермского края

Заместитель главы пермского Минэка Владимир Верюжский станет главой АИР

Первый рабочий день чиновника на новом посту — 12 декабря 2023 года.

Заместитель министра экономического развития Прикамья Владимир Верюжский возглавит Агентство инвестиционного развития (АИР) Пермского края, сообщает telegram-канал «Умная Пермь». В пресс-службе регионального минэка Properm.ru подтвердили эту информацию.

Место главы АИР оставалось свободным с сентября 2023 года, когда должность покинула Яна Фурман. Чиновница ушла с этого поста, чтобы занять кресло заместителя главы администрации города.

Владимир Верюжский был заместителем министра экономического развития Пермского края с августа 2021 года. Он возглавит АИР во вторник, 12 декабря, сообщает РБК-Пермь.

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#Пермский край#Минэкономразвития#Яна Фурман#Агентство инвестиционного развития#Владимир Верюжский#Замглавы администрации города
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