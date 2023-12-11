Замминистра экономики возглавит Агентство инвестиционного развития Пермского края

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Заместитель министра экономического развития Прикамья Владимир Верюжский возглавит Агентство инвестиционного развития (АИР) Пермского края, сообщает telegram-канал «Умная Пермь». В пресс-службе регионального минэка Properm.ru подтвердили эту информацию.
Место главы АИР оставалось свободным с сентября 2023 года, когда должность покинула Яна Фурман. Чиновница ушла с этого поста, чтобы занять кресло заместителя главы администрации города.
Владимир Верюжский был заместителем министра экономического развития Пермского края с августа 2021 года. Он возглавит АИР во вторник, 12 декабря, сообщает РБК-Пермь.