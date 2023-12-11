Житель Куеды убил знакомого, завез его тело на снегоходе в лес и спрятал в снегу

Вскоре подозреваемый в совершенном преступлении был установлен и задержан. Им является 45-летий житель Куединского муниципального округа. Между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, на снегоходе увез тело погибшего за 8 километров от места совершения преступления, где закопал в лесу в снегу.