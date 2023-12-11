Житель Куеды убил знакомого, завез его тело на снегоходе в лес и спрятал в снегу

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В лесу в 8 километрах от села Бикбарда Куединского муниципального округа было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Вскоре был обнаружен предполагаемый убийца, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Вскоре подозреваемый в совершенном преступлении был установлен и задержан. Им является 45-летий житель Куединского муниципального округа. Между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, на снегоходе увез тело погибшего за 8 километров от места совершения преступления, где закопал в лесу в снегу.
После того, как мужчина пропал, его жена обратилась в полицию. Были организованы поиски, в ходе которых и было обнаружено тело.
Подозреваемого поместили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.