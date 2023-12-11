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Житель Куеды убил знакомого, завез его тело на снегоходе в лес и спрятал в снегу

Житель Куеды убил знакомого, завез его тело на снегоходе в лес и спрятал в снегу

11 декабря 2023, 14:36
Фото: 1MI
Труп был обнаружен в ходе поисков пропавшего.

В лесу в 8 километрах от села Бикбарда Куединского муниципального округа было обнаружено тело 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Вскоре был обнаружен предполагаемый убийца, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Вскоре подозреваемый в совершенном преступлении был установлен и задержан. Им является 45-летий житель Куединского муниципального округа. Между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый избил оппонента, который от полученных травм скончался. После этого злоумышленник, чтобы скрыть следы преступления, на снегоходе увез тело погибшего за 8 километров от места совершения преступления, где закопал в лесу в снегу.

После того, как мужчина пропал, его жена обратилась в полицию. Были организованы поиски, в ходе которых и было обнаружено тело.

Подозреваемого поместили под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

#Общество#Криминал#Убийство#Куеда
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