Акционеры назначили нового президента АО «Соликамскбумпром»

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Президентом АО «Соликамскбумпром» стала Наталья Ступникова, которая с сентября 2023 года исполняла обязанности директора. Решение о назначении Ступниковой приняли акционеры предприятия, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
О смерти прошлого президента предприятия Виктора Баранова стало известно в начале сентября. Он был руководителем АО «Соликамскбумпром» с момента основания. Также был в четырех созывах Заксобрания Пермского края.
АО «Соликамскбумпром» — целлюлозно-бумажная компания, она входит в тройку ведущих производителей газетной бумаги в стране.