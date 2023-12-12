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Новым президентом АО «Соликамскбумпром» стала Наталья Ступникова

Акционеры назначили нового президента АО «Соликамскбумпром»

12 декабря 2023, 06:43
Фото: solbum.ru

Новым президентом АО «Соликамскбумпром» стала Наталья Ступникова

Бывший президент предприятия скончался в начале сентября.

Президентом АО «Соликамскбумпром» стала Наталья Ступникова, которая с сентября 2023 года исполняла обязанности директора. Решение о назначении Ступниковой приняли акционеры предприятия, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

О смерти прошлого президента предприятия Виктора Баранова стало известно в начале сентября. Он был руководителем АО «Соликамскбумпром» с момента основания. Также был в четырех созывах Заксобрания Пермского края.

АО «Соликамскбумпром» — целлюлозно-бумажная компания, она входит в тройку ведущих производителей газетной бумаги в стране.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Соликамск#Соликамскбумпром
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