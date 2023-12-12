Антимонопольщики начали проверку из-за отключений электричества в Пермском крае

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Published Сегодня, 11:00
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Пермяки пожаловались в УФАС на проблемы с электричеством в связи с продолжающимися морозами. По данным пресс-службы УФАС России по Пермскому краю, жалобы поступали из поселков Култаево, Мокино, Ласьва, Горный. Информацию о проблемах антимонопольщики искали и в СМИ. Благодаря этому стало известно о масштабных перебоях.
По данным УФАС, проблемы могли быть связаны с нестабильной работой оборудования компании «Россети Урал». Специалисты выдали ей предостережение о недопустимости ущемления интересов потребителей. Сейчас сотрудники ведомства проводят проверки, чтобы выяснить причины некачественного электроснабжения. Энергетикам могут грозить штрафы.
По закону электричество не может отсутствовать более 24 часов подряд. При этом есть и ограничения по времени отключения в год — три дня максимум. При авариях сроки отключения могут быть больше.
Ранее жители деревни Берег Камы жаловались на проблемы с электричеством в редакцию Properm.ru. Из-за его отсутствия температура в некоторых домах опустилась до 2-4 градусов. Энергетики отмечали, что работают круглосуточно, пытаясь справиться с аварийными ситуациями.