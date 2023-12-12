Астрологи рассказали, кого в 2024 году ждет встреча с любовью всей жизни

Для людей, рожденных под этим знаком, ситуация в жизни может измениться в начале 2024 года. При этом не стоит ждать, что любовь придет к вам сама. Нужно внимательно приглядеться к окружающим вам людям, потому что человек, с котором вы можете связать свою жизнь, будет находиться рядом. Это будут не кратковременные отношения.