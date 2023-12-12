«Блогер из Куеды» проведёт новый год за решёткой

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Инфоцыган Аяз Шабутдинов встретит новый год в камере. Подозреваемый в мошенничестве «блогер из Куеды» оставлен за решёткой до 16 февраля. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщают в объединённой пресс-службе судов столицы.
С ходатайством о продлении меры пресечения вновь выступило следствие.
Напомним, пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Предпринимателю предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).