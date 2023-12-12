«Блогер из Куеды» проведёт новый год за решёткой

Инфоцыган Аяз Шабутдинов встретит новый год в камере. Подозреваемый в мошенничестве «блогер из Куеды» оставлен за решёткой до 16 февраля. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщают в объединённой пресс-службе судов столицы.