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«Блогер из Куеды» проведёт новый год за решёткой

«Блогер из Куеды» проведёт новый год за решёткой

12 декабря 2023, 14:41
Фото: телеграм канал Московские суды общей юрисдикции
Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 февраля.

Инфоцыган Аяз Шабутдинов встретит новый год в камере. Подозреваемый в мошенничестве «блогер из Куеды» оставлен за решёткой до 16 февраля. Такое решение принял Таганский суд Москвы, сообщают в объединённой пресс-службе судов столицы.

С ходатайством о продлении меры пресечения вновь выступило следствие.

Напомним, пермского блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили под арест до 16 декабря по делу об особо крупном мошенничестве. Решение принял 4 ноября Таганский суд Москвы. Предпринимателю предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

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#Общество#Суд#Мошенничество#Аяз Шабутдинов
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