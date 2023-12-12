Член пермского турклуба рассказал, как подготовиться к зимним путешествиям

Опытный путешественник рекомендует сразу найти теплое помещение. Человек в таком состоянии становится вялым, так как сил практически не остается. Следует снять промерзшую одежду, выпить теплый сладкий чай. Есть еще один способ, который поможет — растирание спиртом. Однако важно начинать делать это не с конечностей, а с грудной клетки. В конце концов, можно просто обнять человека, которому стало холодно или посадить его в ванну с теплой водой.