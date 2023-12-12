Член пермского турклуба рассказал, как подготовиться к зимним путешествиям

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Член туристического клуба «Меридиан» ПНИПУ Максим Симакин рассказал, где жителям Пермского края провести досуг зимой и как не замерзнуть. Опытный путешественник советует тем, кто не готов уезжать из региона, посетить Полюд и Помяненный камень. Эти места привлекают очень много туристов, поэтому снять жилье в Красновишерске или Чердыни будет сложно. Бронировать номера стоит за 2-3 месяца до путешествия.
По словам Симакина, при выездах на природу в холодную погоду важно правильно одеваться. Нужно минимизировать число открытых участков тела, одежда должна состоять из нескольких слоев, таких как: теплоизолирующий, непродуваемый и влагоотводящий. Для этого подойдут: термобелье, флисовая кофта, а также горнолыжная куртка.
С собой стоит взять пуховик, который можно надевать в период остановок. Путешественникам рекомендуют подготовить термос с горячим чаем и хороший перекус. При использовании палатки рекомендуется подготовить печку.
«Мудрый турист всегда возьмет с собой запасную пару теплых носков и перчаток. Некоторые используют каталитические грелки — такие маленькие коробочки, размером с зажигалку. Работают на очищенном бензине. Их можно положить во внутренний карман куртки или засунуть в ботинки на ночь, чтобы те просохли. В комплекте с грелкой идет специальный чехол для защиты от ожога», — пояснил Максим Симакин.
Опытный путешественник рекомендует сразу найти теплое помещение. Человек в таком состоянии становится вялым, так как сил практически не остается. Следует снять промерзшую одежду, выпить теплый сладкий чай. Есть еще один способ, который поможет — растирание спиртом. Однако важно начинать делать это не с конечностей, а с грудной клетки. В конце концов, можно просто обнять человека, которому стало холодно или посадить его в ванну с теплой водой.
Обморожение — это более тяжелая ситуация. Конечности пострадавшего нужно обернуть плотной тканью, напоить горячим чаем, поместить в тепло. Не нужно напрямую воздействовать на обмороженные части тела — растирать или опускать в горячую воду.