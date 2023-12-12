Для приезжающих в Прикамье работать иностранцев разработали мобильное приложение

Posted 12 декабря, 06:26
Published 12 декабря, 06:26
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Для комфортного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации Минцифры России совместно с Евразийским Банком Развития разработано мобильное приложение «Работа в ЕАЭС», сообщили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.
В мобильном приложении есть сервисы для иностранных работников, пакеты документов и выдержки из законодательства РФ.
Приложение можно установить на смартфон или компьютер. Оно дает иностранному гражданину возможность получить комплекс государственных услуг, необходимых для трудоустройства в Российской Федерации.