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Posted 12 декабря, 06:26

Published 12 декабря, 06:26

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Для приезжающих в Прикамье работать иностранцев разработали мобильное приложение

Для приезжающих в Прикамье работать иностранцев разработали мобильное приложение

12 декабря 2023, 06:26
Фото: 1MI
Приложение можно воспользоваться на смартфоне или компьютере.

Для комфортного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации Минцифры России совместно с Евразийским Банком Развития разработано мобильное приложение «Работа в ЕАЭС», сообщили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.

В мобильном приложении есть сервисы для иностранных работников, пакеты документов и выдержки из законодательства РФ.

Приложение можно установить на смартфон или компьютер. Оно дает иностранному гражданину возможность получить комплекс государственных услуг, необходимых для трудоустройства в Российской Федерации.

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