Для приезжающих в Прикамье работать иностранцев разработали мобильное приложение

Для комфортного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации Минцифры России совместно с Евразийским Банком Развития разработано мобильное приложение «Работа в ЕАЭС», сообщили в управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю.