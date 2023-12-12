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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:23

Экс-замминистра экономики Пермского края передаст свои обязанности главе ведомства

Экс-замминистра экономики Пермского края передаст свои обязанности главе ведомства

12 декабря 2023, 13:19
Фото: properm.ru / Правительство Пермского края
С 12 декабря 2023 года Владимир Верюжский перешел на должность главы Агентства инвестиционного развития.

Обязанности заместителя министра экономического развития и инвестиций Прикамья Владимира Верюжского будут переданы и. о. главы министерства Татьяне Чуксиной. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с переходом Владимира Верюжского в Агентство инвестиционного развития, вопросы, которые он курировал в министерстве, перейдут под прямое управление и. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной», — прокомментировали в Минэке.

Сегодня, 12 декабря 2023 декабря, первый рабочий день Владимира Верюжского в качестве нового главы Агентства инвестиционного развития (АИР) Пермского края. Этот пост был свободен с сентября 2023 года, когда его покинула Яна Фурман.

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#Пермский край#Прикамье#Татьяна Чуксина#Яна Фурман#Агентство инвестиционного развития#Владимир Верюжский#Министерство экономического развития и инвестиций
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