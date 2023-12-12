Экс-замминистра экономики Пермского края передаст свои обязанности главе ведомства

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Обязанности заместителя министра экономического развития и инвестиций Прикамья Владимира Верюжского будут переданы и. о. главы министерства Татьяне Чуксиной. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе ведомства.
«В связи с переходом Владимира Верюжского в Агентство инвестиционного развития, вопросы, которые он курировал в министерстве, перейдут под прямое управление и. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной», — прокомментировали в Минэке.
Сегодня, 12 декабря 2023 декабря, первый рабочий день Владимира Верюжского в качестве нового главы Агентства инвестиционного развития (АИР) Пермского края. Этот пост был свободен с сентября 2023 года, когда его покинула Яна Фурман.