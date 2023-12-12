Экс-замминистра экономики Пермского края передаст свои обязанности главе ведомства

«В связи с переходом Владимира Верюжского в Агентство инвестиционного развития, вопросы, которые он курировал в министерстве, перейдут под прямое управление и. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной», — прокомментировали в Минэке.