Еще 77 семей в Сахалинской области получили новые квартиры вместо аварийного жилья

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Коллективное новоселье отметили в Невельске: здесь ключи вручили 57 семьям. В праздничной церемонии принял участие зампред правительства Сахалинской области Сергей Олонцев.
«Это прекрасное событие для нас всех — ввод в эксплуатацию нового многоквартирного дома. Хочу напомнить, что Сахалинская область — первый регион России, который закончил прошлую программу, где жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года досрочно, и первым приступил к реализации новой программы переселения. Мне очень приятно видеть счастливые лица людей, которые наконец-то переезжают из аварийного жилья в благоустроенные квартиры. От лица губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко я хочу пожелать вам всего самого доброго, чтобы ваш дом был наполнен теплом и уютом», — обратился к новоселам Сергей Олонцев.
Многоэтажный дом на 57 квартир расположен по улице Северной, 16. Сюда переехали собственники аварийных домов Невельска на улице Победы, 21, 25 и 35. Участники программы переселения смогут жить в новых квартирах сразу после переезда. В них выполнена отделка «под ключ», установлены плиты и сантехническое оборудование. Во дворе есть детская площадка, обустроена парковочная зона. Все возведенные дома — монолитные, сейсмостойкостью 9 баллов.
«Для нас это очень долгожданное событие. Свою квартиру мы уже успели посмотреть. Дом построили достаточно быстро, мы очень благодарны всем, кто создал для нас такие условия — комнаты светлые, просторные и уютные. Большая детская площадка, скамейки. Здорово!» — поделилась впечатлениями невельчанка Елена Радченко.
К поздравлениям новоселов присоединился глава Невельского городского округа Алексей Шабельник. Он отметил, что это уже третий дом, который возвели для расселения из аварийного фонда в районном центре. В скором времени в портовом городе начнется строительство еще нескольких домов — так сформируется новый, современный и комфортный микрорайон. Также мэр напомнил, что к 2025 году в Сахалинской области планируют полностью завершить программу переселения из аварийного жилья. Всего в Невельском районе за последние пять лет расселено 589 человек.
Еще один дом, на 20 семей, сдали в Охе. Собственники квартир также получили ключи и готовятся к заселению. Официальное новоселье состоится после Нового года.
«Чтобы не встретить праздник в куче мебели, а уже после праздников спокойно въехать, расставиться и жить, мы немного подождем. Когда зашли в квартиру, сразу почувствовали тепло, даже жарко стало. Квартиры теплые — это радует! Все новое, красивое, чистое и уютное. Очень радует», — поделилась жительница Охи Олеся Григорова.
Через несколько дней жители Охи смогут отпраздновать заселение еще одного пятиэтажного дома по улице Дзержинского. А в январе 2024 года ключи передадут будущим жителям двух новостроек на улице Блюхера. Также продолжается переселение пенсионеров-северян в южные районы Сахалинской области. Летом 2023 года им предоставили 44 квартиры, до конца года новоселье отметят еще 132 семьи. В 2024 году запланировано приобретение 32 квартир.
Сахалинская область в числе первых в России завершила расселение аварийного жилья по старой программе. С 2021 года в регионе идет реализация новой программы, которая предусматривает переселение граждан из домов, признанных непригодными для проживания после января 2017 года. Всего за три года расселено около 11 тысяч сахалинцев и курильчан. Данная программа является частью национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.