Избил, пырнул ножом и угнал машины. Молодого пермяка будут судить за ряд преступлений

В Кунгуре будут судить 20-летнего парня за несколько преступлений. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, 31 мая 2023 года обвиняемый был на улице Ленина в Кунгуре, где ограбил 17-летнего парня и избил его.