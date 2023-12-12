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Published Сегодня, 03:12

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Updated Сегодня, 03:15

Избил, пырнул ножом и угнал машины. Молодого пермяка будут судить за ряд преступлений

Избил, пырнул ножом и угнал машины. Молодого пермяка будут судить за ряд преступлений

12 декабря 2023, 03:12
Фото: fusionbrain.ai
Парень нанес травмы трем людям.
Сюжет
Кунгур

В Кунгуре будут судить 20-летнего парня за несколько преступлений. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, 31 мая 2023 года обвиняемый был на улице Ленина в Кунгуре, где ограбил 17-летнего парня и избил его.

В тот же день потерпевший пришел к обвиняемому, требуя вернуть имущество. В ответ на это 20-летний злоумышленник вновь избил подростка.

Вдобавок, в ночь на 11 июня обвиняемый устроил драку со своим знакомым. Он начал бить его ножом по ногам, а затем и его товарища, который пытался заступиться за потерпевшего.

К 1 августа злоумышленник уже был в розыске, но решил совершить угон двух автомобилей, которые принадлежали его родственникам. 11 августа парня задержали и отправили под стражу.

#Происшествия#Пермь#Преступление#Кунгур#Преступления
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