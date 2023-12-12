Избил, пырнул ножом и угнал машины. Молодого пермяка будут судить за ряд преступлений

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
В Кунгуре будут судить 20-летнего парня за несколько преступлений. По данным пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю, 31 мая 2023 года обвиняемый был на улице Ленина в Кунгуре, где ограбил 17-летнего парня и избил его.
В тот же день потерпевший пришел к обвиняемому, требуя вернуть имущество. В ответ на это 20-летний злоумышленник вновь избил подростка.
Вдобавок, в ночь на 11 июня обвиняемый устроил драку со своим знакомым. Он начал бить его ножом по ногам, а затем и его товарища, который пытался заступиться за потерпевшего.
К 1 августа злоумышленник уже был в розыске, но решил совершить угон двух автомобилей, которые принадлежали его родственникам. 11 августа парня задержали и отправили под стражу.