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Published Сегодня, 17:01

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Updated Сегодня, 17:03

Как нарядить елку, чтобы она понравилась Зеленому Деревянному Дракону

Как нарядить елку, чтобы она понравилась Зеленому Деревянному Дракону

12 декабря 2023, 17:01
Фото: Midjourney
Цвета, в которых нужно украсить елку к году Зеленого Деревянного Дракона, должны быть зеленым, красным и золотым; размещение фигурки дракона так, чтобы он смотрел на восток, привлечет успех; золотые монеты на елке принесут прибыль и достаток; ангелочки на елке помогут избавиться от ссор в доме.

В наступающий Новый год многие люди занимаются украшением елки. Они ищут красивые игрушки и делают праздничный декор. Чтобы привлечь удачу в год Зеленого Деревянного Дракона, экстрасенс и целительница Бэла Уайт рекомендует украсить елку в соответствии с символом года.

По ее словам, можно использовать зеленый, красный и золотой цвета для украшения елки. Это поможет создать торжественную и выразительную атмосферу. Красные элементы на дереве помогут избавиться от негативных эмоций в доме, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для привлечения успеха в дом, Бэла Уайт рекомендует разместить на елке фигурку дракона так, чтобы он смотрел на восток. Также хорошей идеей будет повесить на елку золотые монеты или шоколадные монетки. Это символизирует прибыль, достаток и сладкую жизнь.

Если в доме часто возникают ссоры, ясновидящая предлагает повесить на елку ангелочков. Они могут помочь создать атмосферу мира и согласия в семье.

Таким образом, правильное украшение елки к году Зеленого Деревянного Дракона поможет привлечь удачу и положительные эмоции в дом.

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