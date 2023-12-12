Как нарядить елку, чтобы она понравилась Зеленому Деревянному Дракону

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
В наступающий Новый год многие люди занимаются украшением елки. Они ищут красивые игрушки и делают праздничный декор. Чтобы привлечь удачу в год Зеленого Деревянного Дракона, экстрасенс и целительница Бэла Уайт рекомендует украсить елку в соответствии с символом года.
По ее словам, можно использовать зеленый, красный и золотой цвета для украшения елки. Это поможет создать торжественную и выразительную атмосферу. Красные элементы на дереве помогут избавиться от негативных эмоций в доме, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Для привлечения успеха в дом, Бэла Уайт рекомендует разместить на елке фигурку дракона так, чтобы он смотрел на восток. Также хорошей идеей будет повесить на елку золотые монеты или шоколадные монетки. Это символизирует прибыль, достаток и сладкую жизнь.
Если в доме часто возникают ссоры, ясновидящая предлагает повесить на елку ангелочков. Они могут помочь создать атмосферу мира и согласия в семье.
Таким образом, правильное украшение елки к году Зеленого Деревянного Дракона поможет привлечь удачу и положительные эмоции в дом.