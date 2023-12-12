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Выбрана компания для реконструкции дороги Пермь — Березники за 1,3 млрд рулей

Компания из Башкирии будет реконструировать дорогу Пермь — Березники за 1,3 млрд

12 декабря 2023, 08:16
Фото: fusionbrain.ai

Выбрана компания для реконструкции дороги Пермь — Березники за 1,3 млрд рулей

Работы должны быть завершены осенью 2025 года.

Минзакупок Пермского края выбрало компанию, которая будет заниматься реконструкцией дороги Пермь — Березники. Начальная (максимальная) цена работ составила 1,299 млрд рублей. Было подано четыре заявки, победителем стало АО «Уралмостострой». Компания согласилась выполнить работы за 1,299 млрд рублей.

В техническом задании сказано, что предполагается реконструкция на км 176+300 — км 178+300, а также устройство кольцевой развязки на км 176+300. Работы должны быть начаться 1 января 2024 года, завершены — 30 сентября 2025 года.

По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Республике Башкортостан. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей.

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#Авто#Пермь#Пермские дороги#Дороги#Березники
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