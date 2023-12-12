Компания из Башкирии будет реконструировать дорогу Пермь — Березники за 1,3 млрд

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Минзакупок Пермского края выбрало компанию, которая будет заниматься реконструкцией дороги Пермь — Березники. Начальная (максимальная) цена работ составила 1,299 млрд рублей. Было подано четыре заявки, победителем стало АО «Уралмостострой». Компания согласилась выполнить работы за 1,299 млрд рублей.
В техническом задании сказано, что предполагается реконструкция на км 176+300 — км 178+300, а также устройство кольцевой развязки на км 176+300. Работы должны быть начаться 1 января 2024 года, завершены — 30 сентября 2025 года.
По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Республике Башкортостан. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей.