Консервация «Дачи Мешкова» обойдется Перми почти в три миллиона рублей

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Консервация объекта культурного наследия Пермского края, «Дачи Мешкова», обойдется властям в 2,8 млн рублей. Первоочередные и противоаварийные работы начнутся в начале апреля 2024 года и завершатся к июню 2024 года. К участию в тендере допущены объекты малого и среднего бизнеса, сообщается на сайте RosTender.
Кроме того, был также объявлен аукцион на реконструкцию объекта. Начальная стоимость контракта — 2 млн рублей. Согласно техническому заданию, реализация проекта должна соответствовать архитектурным решениям исходного облика дачи и согласована с заказчиком. Все планировочные мероприятия должны быть проведены с требованиями по безопасной эксплуатации объекта. Завершение проекта планируется до 28 июня 2024 года.
Дача Мешкова расположена на территории бывшего лагеря «Фортуна» по адресу улица Кировоградская, дом 178. Дом был построен в 1820 году по проекту архитектора Ивана Свиязева. «Дача на Набережной» была дважды сожжена и восстановлена. Позднее, во второй половине XIX века, здание решил перекупить и перестроить предприниматель Николай Васильевич Мешков. Поскольку дом к тому моменту был в собственности городской казны, Мешков обратился с заявкой в пермскую Думу. Впоследствии дом был перестроен в стилистике модерна.
Здание сдавалось в аренду управлению Уральской железной дороги, в 1918 году находился штаб третьей армии Восточного фронта. Кроме того, какое-то время в даче находился медицинский факультет Пермского государственного университета. С конца 2007 года в здании был Пермский краеведческий музей.