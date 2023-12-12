Консервация «Дачи Мешкова» обойдется Перми почти в три миллиона рублей

Дача Мешкова расположена на территории бывшего лагеря «Фортуна» по адресу улица Кировоградская, дом 178. Дом был построен в 1820 году по проекту архитектора Ивана Свиязева. «Дача на Набережной» была дважды сожжена и восстановлена. Позднее, во второй половине XIX века, здание решил перекупить и перестроить предприниматель Николай Васильевич Мешков. Поскольку дом к тому моменту был в собственности городской казны, Мешков обратился с заявкой в пермскую Думу. Впоследствии дом был перестроен в стилистике модерна.