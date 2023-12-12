Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с МКС

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Российские астронавты, Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, находящиеся на Международной космической станции, отправили поздравления своим соотечественникам с Днем Конституции. Видеозапись с их обращением была опубликована в официальном Telegram-канале Роскосмоса, сообщает 360tv.ru.
Олег Кононенко выразил искренние поздравления с Днем Конституции и напомнил, что эта основополагающая часть государственности России. По его словам, все граждане России должны уважать и следовать этому законодательному акту.
Николай Чуб подчеркнул, что Конституция строится на основе культуры, истории и правовых традиций. Она объединяет многочисленные народы, проживающие на территории страны.
Константин Борисов подчеркнул, что успехи и процветание России лежат в основе следования конституционным принципам и нормам.
На Международной космической станции также находятся астронавты из других стран, таких как Лорал О’Хара и Жасмин Могбели из НАСА, Андреас Могенсен из Европейского космического агентства и Сатоси Фурукава из Японского аэрокосмического агентства.