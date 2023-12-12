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Новым депутатом Заксобрания Пермского края может стать энергетик из Лысьвы

Место Ильи Лисняка в парламенте Пермского края может занять энергетик из Лысьвы

12 декабря 2023, 10:08
Фото: сообщество ООО «Лысьва-Теплоэнерго» «ВКонтакте»

Новым депутатом Заксобрания Пермского края может стать энергетик из Лысьвы

С новым депутатом должны определиться 14 декабря.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Родину» решило передать мандат депутата Законодательного собрания Ильи Лисняка депутату Лысьвенской городской думы, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. Об этом со ссылкой на источники сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье».

Андрей Кобелев возглавлял региональную группу №18 на выборах в краевой парламент в сентябре 2021 года. Краевая избирательная комиссия должна рассмотреть заявление «Справедливой России» до четверга, 14 декабря. Properm.ru запросили информацию у пресс-службы крайизбиркома по поводу передачи мандата Андрею Кобелеву, а также в пресс-службе Лысьвенской городской думы.

Ранее, 30 ноября, депутаты Законодательного собрания Пермского края лишили мандата Илью Лисняка, представлявшего партию «Справедливая Россия». Он уехал из России в апреле текущего года на фоне уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Сейчас Лисняк находится в розыске.

Пермские депутаты отобрали мандат у Ильи Лисняка, уехавшего из России
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#Политика#Пермь#Слуги народа
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