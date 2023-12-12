Место Ильи Лисняка в парламенте Пермского края может занять энергетик из Лысьвы

Андрей Кобелев возглавлял региональную группу №18 на выборах в краевой парламент в сентябре 2021 года. Краевая избирательная комиссия должна рассмотреть заявление «Справедливой России» до четверга, 14 декабря. Properm.ru запросили информацию у пресс-службы крайизбиркома по поводу передачи мандата Андрею Кобелеву, а также в пресс-службе Лысьвенской городской думы.