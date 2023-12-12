Место Ильи Лисняка в парламенте Пермского края может занять энергетик из Лысьвы

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Родину» решило передать мандат депутата Законодательного собрания Ильи Лисняка депутату Лысьвенской городской думы, директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. Об этом со ссылкой на источники сообщил «КоммерсантЪ-Прикамье».
Андрей Кобелев возглавлял региональную группу №18 на выборах в краевой парламент в сентябре 2021 года. Краевая избирательная комиссия должна рассмотреть заявление «Справедливой России» до четверга, 14 декабря. Properm.ru запросили информацию у пресс-службы крайизбиркома по поводу передачи мандата Андрею Кобелеву, а также в пресс-службе Лысьвенской городской думы.
Ранее, 30 ноября, депутаты Законодательного собрания Пермского края лишили мандата Илью Лисняка, представлявшего партию «Справедливая Россия». Он уехал из России в апреле текущего года на фоне уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Сейчас Лисняк находится в розыске.