Минобороны РФ сообщило об уничтожении тактической ракеты в Белгородской области

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Министерство обороны России отчиталось об уничтожении тактической ракеты «Точка-У» в Белгородской области. По данным министерства, атака была совершена около 5:00 по московскому времени.
Ракету сбили дежурные силы противовоздушной обороны. О пострадавших или разрушениях в Минобороны не сообщают.
11 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки по пяти приграничным районам субъекта выпустили 31 снаряд. Вдобавок, была атака с помощью дрона.