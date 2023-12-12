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Минобороны РФ сообщило об уничтожении тактической ракеты в Белгородской области

Минобороны РФ сообщило об уничтожении тактической ракеты в Белгородской области

12 декабря 2023, 04:50
Фото: fusionbrain.ai
Информации о разрушениях нет.

Министерство обороны России отчиталось об уничтожении тактической ракеты «Точка-У» в Белгородской области. По данным министерства, атака была совершена около 5:00 по московскому времени.

Ракету сбили дежурные силы противовоздушной обороны. О пострадавших или разрушениях в Минобороны не сообщают.

11 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за сутки по пяти приграничным районам субъекта выпустили 31 снаряд. Вдобавок, была атака с помощью дрона.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Ракеты
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