Остались жена и двое детей. Власти сообщили о гибели на СВО рядового из Прикамья

Военнослужащий родился в разъезде Кукетский Верещагинского района 31 января 1991 года. Он погиб в ноябре текущего года. Известно, что у мужчины остались мама Марина Борисовна, отец Михаил Васильевич, а также жена Надежда с двумя детьми — Иваном и Полиной. Чиновники обещают дополнительно дать информацию о том, где и когда будет проходить церемония прощания с погибшим.