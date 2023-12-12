Остались жена и двое детей. Власти сообщили о гибели на СВО рядового из Прикамья

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В Верещагинском городском округе простятся с погибшим на СВО 32-летним Василием Петуховым. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что он был рядовым, заместителем командира взвода — командиром ремонтного отделения. Известно, что Петухов был убит в селе Водяное Ясноватовского района Донецкой Народной Республики.
Военнослужащий родился в разъезде Кукетский Верещагинского района 31 января 1991 года. Он погиб в ноябре текущего года. Известно, что у мужчины остались мама Марина Борисовна, отец Михаил Васильевич, а также жена Надежда с двумя детьми — Иваном и Полиной. Чиновники обещают дополнительно дать информацию о том, где и когда будет проходить церемония прощания с погибшим.