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Published Сегодня, 13:07

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Updated Сегодня, 13:09

В ходе СВО погиб 32-летний рядовой из Верещагинского городского округа

Остались жена и двое детей. Власти сообщили о гибели на СВО рядового из Прикамья

12 декабря 2023, 13:07
Фото: 1MI

В ходе СВО погиб 32-летний рядовой из Верещагинского городского округа

О дате прощания чиновники обещают сообщить позднее.

В Верещагинском городском округе простятся с погибшим на СВО 32-летним Василием Петуховым. В пресс-службе администрации муниципалитета сообщают, что он был рядовым, заместителем командира взвода — командиром ремонтного отделения. Известно, что Петухов был убит в селе Водяное Ясноватовского района Донецкой Народной Республики.

Военнослужащий родился в разъезде Кукетский Верещагинского района 31 января 1991 года. Он погиб в ноябре текущего года. Известно, что у мужчины остались мама Марина Борисовна, отец Михаил Васильевич, а также жена Надежда с двумя детьми — Иваном и Полиной. Чиновники обещают дополнительно дать информацию о том, где и когда будет проходить церемония прощания с погибшим.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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