Пермские электробусы выдержали аномальные морозы

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:53
В Перми новые электробусы выдержали период аномальных морозов. Об этом сегодня рассказал депутатам Гордумы начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин, цитирует ИА «Текст».
Из-за холодной погоды пришлось только увеличить длительность зарядки. Производитель сообщает, что электробусы могут работать при температуре до 40 градусов ниже нуля.
В ноябре в Перми на маршруте № 81 «Улица Сапфирная — станция „Пермь-2“ начали работать электробусы KAMAZ-6282. Они оснащены никель-марганец-кобальтовыми батареями. При обычных условиях ультрабыстрая зарядка занимает до 20 минут. Перевозчиком выступает МУП „Пермгорэлектротранс“. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций в Перми.