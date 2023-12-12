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Пермские электробусы выдержали аномальные морозы

Пермские электробусы выдержали аномальные морозы

12 декабря 2023, 16:52
Фото: администрация Перми
Единственное, что пришлось продлевать срок зарядки машин.

В Перми новые электробусы выдержали период аномальных морозов. Об этом сегодня рассказал депутатам Гордумы начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин, цитирует ИА «Текст».

Из-за холодной погоды пришлось только увеличить длительность зарядки. Производитель сообщает, что электробусы могут работать при температуре до 40 градусов ниже нуля.

В ноябре в Перми на маршруте № 81 «Улица Сапфирная — станция „Пермь-2“ начали работать электробусы KAMAZ-6282. Они оснащены никель-марганец-кобальтовыми батареями. При обычных условиях ультрабыстрая зарядка занимает до 20 минут. Перевозчиком выступает МУП „Пермгорэлектротранс“. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций в Перми.

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#Пермская езда#Транспорт#Электробус
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