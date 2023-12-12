Пермские электробусы выдержали аномальные морозы

В ноябре в Перми на маршруте № 81 «Улица Сапфирная — станция „Пермь-2“ начали работать электробусы KAMAZ-6282. Они оснащены никель-марганец-кобальтовыми батареями. При обычных условиях ультрабыстрая зарядка занимает до 20 минут. Перевозчиком выступает МУП „Пермгорэлектротранс“. Из федерального бюджета выделено 759,5 млн руб. на приобретение электробусов и зарядных станций в Перми.