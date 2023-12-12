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Пермячка спаивала дочь, чтобы она не выпивала с друзьями

Пермячка спаивала дочь, чтобы она не выпивала с друзьями

12 декабря 2023, 06:11
Фото: fusionbrain.ai
Мать стала фигуранткой уголовной статьи.

В Прикамье будут судить 46-летнюю мать за спаивание дочери. Полицейские рассказали, что с июня 2022 года по январь 2023 года обвиняемая покупала спиртное 16-летней дочери.

Преступление удалось выявить в августе 2022 года. Тогда пропала другая девочка-подросток. Ее нашли дома у обвиняемой: там была ее дочь и пропавшая, они выпивали. На мать составили протоколы об административных нарушениях, но она все равно позволяла пить дочке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мать объясняла, что они вместе с дочерью недавно переехали из краевой столицы. В Нытве у девочки не было друзей, она хотела вернуться в Пермь. Тогда мать разрешила несовершеннолетней дочери пить дома, чтобы она не уехала.

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#Пермь#Детский мир#Алкоголь
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