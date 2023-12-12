Пермячка спаивала дочь, чтобы она не выпивала с друзьями

Преступление удалось выявить в августе 2022 года. Тогда пропала другая девочка-подросток. Ее нашли дома у обвиняемой: там была ее дочь и пропавшая, они выпивали. На мать составили протоколы об административных нарушениях, но она все равно позволяла пить дочке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.