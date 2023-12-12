Пермяков предупредили о рекордном атмосферном давлении

В Пермском крае на этой неделе ожидается очень высокое атмосферное давление. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что это связано с влиянием мощного антициклона. Таких мощных антициклонов над Уралом не было с ноября 2016 года — семь лет. В Перми на неделе прогнозируется рекорд по атмосферному давлению с февраля 2012 года.