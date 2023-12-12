Пермяков предупредили о рекордном атмосферном давлении

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В Пермском крае на этой неделе ожидается очень высокое атмосферное давление. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что это связано с влиянием мощного антициклона. Таких мощных антициклонов над Уралом не было с ноября 2016 года — семь лет. В Перми на неделе прогнозируется рекорд по атмосферному давлению с февраля 2012 года.
В Гидромедцентре РФ отмечают, что высокое атмосферное давление плохо переносят некоторые люди. Например, те, кто имеет сосудистые заболевания или нестабильное давление. Таким людям в связи с погодными особенностями грозят головные боли, скачки давления, боли в области сердца.
Ранее синоптики отмечали, что аномальные морозы покинут Прикамье с середины недели. Уже 13 декабря дневная температура увеличится до -21…-16°, а 14 декабря до -17…-12°.