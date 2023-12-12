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Posted Сегодня, 02:45

Published Сегодня, 02:45

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

В Пермском крае на неделе будет рекордное атмосферное давление

Пермяков предупредили о рекордном атмосферном давлении

12 декабря 2023, 02:45
Фото: Midjourney

В Пермском крае на неделе будет рекордное атмосферное давление

Таких показателей по давлению в краевой столице не было с 2012 года.

В Пермском крае на этой неделе ожидается очень высокое атмосферное давление. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ отмечают, что это связано с влиянием мощного антициклона. Таких мощных антициклонов над Уралом не было с ноября 2016 года — семь лет. В Перми на неделе прогнозируется рекорд по атмосферному давлению с февраля 2012 года.

В Гидромедцентре РФ отмечают, что высокое атмосферное давление плохо переносят некоторые люди. Например, те, кто имеет сосудистые заболевания или нестабильное давление. Таким людям в связи с погодными особенностями грозят головные боли, скачки давления, боли в области сердца.

Ранее синоптики отмечали, что аномальные морозы покинут Прикамье с середины недели. Уже 13 декабря дневная температура увеличится до -21…-16°, а 14 декабря до -17…-12°.

Синоптики рассказали, когда Пермский край покинут аномальные морозы
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#Пермь#Погода#Атмосфера#Давление
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