ПМД застроит территорию бывшего маргаринового завода в Перми многоэтажками

Застройка территории бывшего предприятия «Сдобри» — первый проект КРТ для ПМД. По условиям договора КРТ, застройщик должен полностью соблюдать условия заключенного договора и не имеет права вносить существенные изменения в проект. Ранее сообщалось, что здесь планируется построить школу примерно на 1 тыс. мест, детский сад более чем на 200 мест и встроенно-пристроенные садики, а также медцентр, библиотеку и детскую школу искусств. Однако сейчас в проекте этих учреждений нет.