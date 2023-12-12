ПМД застроит территорию бывшего маргаринового завода в Перми многоэтажками

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Территорию бывшего маргаринового завода «Сдобри» (ул. Телеграфная, 6) в Перми застроят по договору комплексного развития территории (КРТ). Заниматься проектом будет группа компаний «ПМД», договор с ней заключило Минимущества Пермского края.
На участке площадью 11 га к 2034 году планируется построить 160 тыс. кв. м жилья. Работы начнутся в октябре 2024 года. Как сообщили в ГК «ПМД», на месте завода появятся многоквартирные жилые дома высотой до 26 этажей, а также сквер, физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и многофункциональная спортивная площадка.
Проект КРТ реализуют в три этапа. До декабря 2027 года построят ФОК площадью не менее 2 тыс. кв. м с гимнастическим залом, спортивную площадку и благоустроенный сквер с озеленением. По договору КРТ застройщик безвозмездно передаст эти объекты и улично-дорожную сеть на территории жилого комплекса в собственность города. ПМД спроектирует и создаст проезжую часть, парковки, газоны, велодорожки и тротуары.
Ранее власти хотели построить ФОК по ул. Шпальная, 2, однако затем решили, что лучше расположить комплекс ближе к центру микрорайона Парковый. ГК «ПМД» уже начала строить жилой квартал на прилегающем к территории бывшего завода участке по ул. Трамвайная, 27. Затраты на социальную инфраструктуру компенсируются застройщиком по соглашению с администрацией Перми. Весь проект, включая ФОК и ЖК, будет называться «Кварталы современного комфорта „Новый Парковый“».
Застройка территории бывшего предприятия «Сдобри» — первый проект КРТ для ПМД. По условиям договора КРТ, застройщик должен полностью соблюдать условия заключенного договора и не имеет права вносить существенные изменения в проект. Ранее сообщалось, что здесь планируется построить школу примерно на 1 тыс. мест, детский сад более чем на 200 мест и встроенно-пристроенные садики, а также медцентр, библиотеку и детскую школу искусств. Однако сейчас в проекте этих учреждений нет.
UPD. В пресс-службе Минимущества Пермского края уточнили, что школу и детский сад планируется построить на территории КРТ Красный октябрь. Сейчас ведутся переговоры по поводу проекта, пока неизвестно, кто им займется. Договор с ГК «ПМД» касается участка, ограниченного ул. Телеграфной, Трамвайной, Песчаной и Шпалопропиточной в Дзержинском районе города Перми, который находится рядом. Таким образом, в планы застройщика не входит строительство детского сада и школы.