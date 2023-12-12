По факту гибели в Александровске трёхлетней девочки возбуждено уголовное дело

Днем 9 декабря в квартире жилого многоквартирного дома произошел пожар в одной из комнат. Обнаружив пожар, хозяйка квартиры, которая находилась в это время на кухне и занималась приготовлением пищи, незамедлительно эвакуировала двоих своих малолетних детей, а старшую, трёхлетнюю дочь из-за быстрого распространения огня и задымления найти не смогла, поскольку девочка спряталась в шифоньере. Тело ребенка было обнаружено пожарным в ходе тушения огня.