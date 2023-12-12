По факту гибели в Александровске трёхлетней девочки возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
По факту гибели на пожаре трёхлетней девочки в Александровске возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 9 декабря в квартире жилого многоквартирного дома произошел пожар в одной из комнат. Обнаружив пожар, хозяйка квартиры, которая находилась в это время на кухне и занималась приготовлением пищи, незамедлительно эвакуировала двоих своих малолетних детей, а старшую, трёхлетнюю дочь из-за быстрого распространения огня и задымления найти не смогла, поскольку девочка спряталась в шифоньере. Тело ребенка было обнаружено пожарным в ходе тушения огня.
По факту гибели малолетнего ребенка во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели девочки.