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По факту гибели в Александровске трёхлетней девочки возбуждено уголовное дело

По факту гибели в Александровске трёхлетней девочки возбуждено уголовное дело

12 декабря 2023, 15:48
Фото: 1MI
Мать спасла двоих из троих детей.

По факту гибели на пожаре трёхлетней девочки в Александровске возбуждено уголовное дело. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 9 декабря в квартире жилого многоквартирного дома произошел пожар в одной из комнат. Обнаружив пожар, хозяйка квартиры, которая находилась в это время на кухне и занималась приготовлением пищи, незамедлительно эвакуировала двоих своих малолетних детей, а старшую, трёхлетнюю дочь из-за быстрого распространения огня и задымления найти не смогла, поскольку девочка спряталась в шифоньере. Тело ребенка было обнаружено пожарным в ходе тушения огня.

По факту гибели малолетнего ребенка во время пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели девочки.

#Происшествия#Криминал#Пожар#Александровск
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