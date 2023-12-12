После урагана в Новокузнецке отремонтируют крыши почти 20 домов

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Published Сегодня, 06:56
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В Новокузнецке ждут благоприятной погоды, чтобы отремонтировать крыши домов, которые повредил ураганный ветер 19 ноября текущего года. Об этом сегодня утром, 12 декабря, заявил мэр города Сергей Кузнецов, обратил внимание VSE42.Ru.
Температура воздуха для выполнения необходимых работ должна установиться на уровне не ниже -20°. На этой неделе Фонд капитального ремонта заключает договоры с подрядными организациями для ремонта семи кровель. В домах на проспекте Курако, 22 и 24 в этот четверг, 14 декабря, будут проводить обследования крыш, еще в 17 домах восстановление кровель будет проходить за счет средств муниципального бюджета.