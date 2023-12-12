После урагана в Новокузнецке отремонтируют крыши почти 20 домов

Температура воздуха для выполнения необходимых работ должна установиться на уровне не ниже -20°. На этой неделе Фонд капитального ремонта заключает договоры с подрядными организациями для ремонта семи кровель. В домах на проспекте Курако, 22 и 24 в этот четверг, 14 декабря, будут проводить обследования крыш, еще в 17 домах восстановление кровель будет проходить за счет средств муниципального бюджета.