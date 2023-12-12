Правовед Рожнов рассказал, справляется ли Конституция со своей задачей в РФ

Опыт конституционного строительства за 30 лет показывает, что национальные государственно-правовые традиции имеют большее значение, чем внешние законы, навязываемые народу. Рано или поздно эти традиции будут отвергнуты или изменены под потребности народа. Однако это не означает, что текст текущей Конституции является бесспорным. При необходимости в него можно вносить изменения, чтобы сделать его более юридически совершенным и политически адекватным. Однако вопрос о принятии новой Конституции в настоящий момент неактуален.