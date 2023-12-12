Правовед Рожнов рассказал, справляется ли Конституция со своей задачей в РФ

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Сегодня отмечается 30-летие Конституции РФ. В последнее время возникает вопрос о необходимости замены основного закона, принятого в 1993 году.
По словам профессора Артемия Рожнова, на его взгляд, замена Конституции не требуется. В настоящем виде она успешно выполняет свои функции, являясь юридическим основанием для современного российского государства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Реальная Конституция, которая отражает текущую ситуацию, успешно заменяет исходную Конституцию. Ее недостатки постепенно исправляются на практике.
Опыт конституционного строительства за 30 лет показывает, что национальные государственно-правовые традиции имеют большее значение, чем внешние законы, навязываемые народу. Рано или поздно эти традиции будут отвергнуты или изменены под потребности народа. Однако это не означает, что текст текущей Конституции является бесспорным. При необходимости в него можно вносить изменения, чтобы сделать его более юридически совершенным и политически адекватным. Однако вопрос о принятии новой Конституции в настоящий момент неактуален.