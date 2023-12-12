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Правовед Рожнов рассказал, справляется ли Конституция со своей задачей в РФ

Правовед Рожнов рассказал, справляется ли Конституция со своей задачей в РФ

12 декабря 2023, 16:59
Фото: 1MI
Спустя 30 лет существования Конституции РФ, эксперты утверждают, что в настоящем виде она успешно выполняет свою функцию и не нуждается в замене, хотя возможны точечные изменения для улучшения юридической совершенности и политической адекватности.

Сегодня отмечается 30-летие Конституции РФ. В последнее время возникает вопрос о необходимости замены основного закона, принятого в 1993 году.

По словам профессора Артемия Рожнова, на его взгляд, замена Конституции не требуется. В настоящем виде она успешно выполняет свои функции, являясь юридическим основанием для современного российского государства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Реальная Конституция, которая отражает текущую ситуацию, успешно заменяет исходную Конституцию. Ее недостатки постепенно исправляются на практике.

Опыт конституционного строительства за 30 лет показывает, что национальные государственно-правовые традиции имеют большее значение, чем внешние законы, навязываемые народу. Рано или поздно эти традиции будут отвергнуты или изменены под потребности народа. Однако это не означает, что текст текущей Конституции является бесспорным. При необходимости в него можно вносить изменения, чтобы сделать его более юридически совершенным и политически адекватным. Однако вопрос о принятии новой Конституции в настоящий момент неактуален.

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