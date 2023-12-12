Президента ФК «Амкар Пермь» могут отправить в отставку из-за неудач клуба

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Президент пермского футбольного клуба «Амкар Пермь» Валерий Чупраков может оставить свой пост. По данным спортивного журналиста Сергея Ильева, это должно произойти в ближайшие дни, когда его вызовут в правительство, где и объявят о завершении сотрудничества.
Это решение связано с неудачами ФК, который не выполнил поставленную задачу — выход в первую лигу, а также вылетел в дивизион «Б» второй лиги. После вылета команды Валерий Чупраков отмечал, что планирует остаться на посту, так как контракт с ним рассчитан на пять лет. При этом его могут уволить — такая возможность есть у работодателя.
Источник издания «КоммерсантЪ-Прикамье» утверждает, что решение о руководстве ФК будет принято после того, как определят основного спонсора клуба.
Летом 2018 года ФК «Амкар» не смог подтвердить финансовые возможности и не прошел лицензирование. Клуба не стало, однако при поддержке властей он был возрожден в 2020 году.