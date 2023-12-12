Президента ФК «Амкар Пермь» могут отправить в отставку из-за неудач клуба

Это решение связано с неудачами ФК, который не выполнил поставленную задачу — выход в первую лигу, а также вылетел в дивизион «Б» второй лиги. После вылета команды Валерий Чупраков отмечал, что планирует остаться на посту, так как контракт с ним рассчитан на пять лет. При этом его могут уволить — такая возможность есть у работодателя.