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Президента ФК «Амкар Пермь» могут отправить в отставку из-за неудач клуба

Президента ФК «Амкар Пермь» могут отправить в отставку из-за неудач клуба

12 декабря 2023, 05:40
Фото: vk.com/fc__amkar__perm
Официального решения пока нет.
Сюжет
Амкар

Президент пермского футбольного клуба «Амкар Пермь» Валерий Чупраков может оставить свой пост. По данным спортивного журналиста Сергея Ильева, это должно произойти в ближайшие дни, когда его вызовут в правительство, где и объявят о завершении сотрудничества.

Это решение связано с неудачами ФК, который не выполнил поставленную задачу — выход в первую лигу, а также вылетел в дивизион «Б» второй лиги. После вылета команды Валерий Чупраков отмечал, что планирует остаться на посту, так как контракт с ним рассчитан на пять лет. При этом его могут уволить — такая возможность есть у работодателя.

Источник издания «КоммерсантЪ-Прикамье» утверждает, что решение о руководстве ФК будет принято после того, как определят основного спонсора клуба.

Летом 2018 года ФК «Амкар» не смог подтвердить финансовые возможности и не прошел лицензирование. Клуба не стало, однако при поддержке властей он был возрожден в 2020 году.

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#Спорт#Амкар#Фк амкар
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