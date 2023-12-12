Проект «Заработаем вместе» реализуется в Сахалинской области

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Например, десятки человек уже прошли обучение по таким направлениям, как «Социальная работа», «Сметное дело», «HR-специалист».
— Главное в нашем проекте — тот факт, что он даёт возможность пройти обучение в счёт будущих доходов, — говорит руководитель проекта ООО «Заработаем вместе» Марина Костюкова. — Схема простая, но удачная: получи услуги (навыки) бесплатно сейчас — плати потом, в случае успеха. За счет разделения части своих будущих доходов сахалинцам не приходится вносить за обучение предварительный платеж.
Участники проекта на протяжении месяца осваивают новые знания и технологии, которые в дальнейшем применяют в работе.
Наталья Андреева, участница проекта прошла обучение по компетенции «Социальная работа».
— Работать в этой сфере непросто: далеко не каждый человек способен разделить чужую боль, сопереживать, поддержать и выполнять свои функции как таковые, предоставляя полный набор социальных услуг, — говорит она. — Эту профессию выбирают по зову души и сердца. Это трудоемкая и серьезная работа, где навыки и опыт нужно развивать. О такой возможности я узнала от предприятия и с удовольствием буду повышать свою квалификацию.
Как сообщила пресс-служба агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области, выпускники проекта получают возможность трудоустроиться на ведущие предприятия региона. Реализуется он в рамках федерального проекта «Заработаем вместе» при поддержке агентства стратегических инициатив и агентства развития навыков и профессий.
Ожидается, что до конца 2025 года в Сахалинской области участниками проекта станут более 15 тысяч человек.