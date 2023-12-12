Школьники Сахалина познакомились с работой нефтегазовой отрасли региона

— Отмечу, что ребята были очень заинтересованы, задавали множество вопросов, — отметила ведущий специалист агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Евгения Воищева. — На 2024 год у нас также планируется обширная программа, чтобы школьники области имели полное представление о том, какие возможности для самореализации даёт Сахалин, получали образование и работали на ведущих предприятиях региона.