Смотрите на юг! На окраине Перми может пройти звездный дождь

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
На этой неделе в небе над Пермским краем можно будет увидеть метеорный поток Геминиды. Его называют королем метеорных потоков — скорость на пике составляет до 120 разноцветных объектов в час. Это астрономическое явление происходит каждый год в период с 7 по 17 декабря, максимум активности наблюдается с ночи 13 декабря на утро 14-го.
В пермском планетарии сообщают, что метеорный поток Геминиды создается остатками астероида Фаэтон, открытого в 1982 году. Чтобы увидеть его, нужно выбрать темное место на окраине города и смотреть на юг.