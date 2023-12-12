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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Пермяки смогут увидеть звездный дождь на этой неделе

Смотрите на юг! На окраине Перми может пройти звездный дождь

12 декабря 2023, 07:54
Фото: fusionbrain.ai

Пермяки смогут увидеть звездный дождь на этой неделе

Об активности метеорного потока рассказали в пермском планетарии.

На этой неделе в небе над Пермским краем можно будет увидеть метеорный поток Геминиды. Его называют королем метеорных потоков — скорость на пике составляет до 120 разноцветных объектов в час. Это астрономическое явление происходит каждый год в период с 7 по 17 декабря, максимум активности наблюдается с ночи 13 декабря на утро 14-го.

В пермском планетарии сообщают, что метеорный поток Геминиды создается остатками астероида Фаэтон, открытого в 1982 году. Чтобы увидеть его, нужно выбрать темное место на окраине города и смотреть на юг.

Фото: vk.com/planetariumpermru
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#Общество#Пермь#Космос#Планетарий
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