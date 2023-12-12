Смотрите на юг! На окраине Перми может пройти звездный дождь

На этой неделе в небе над Пермским краем можно будет увидеть метеорный поток Геминиды. Его называют королем метеорных потоков — скорость на пике составляет до 120 разноцветных объектов в час. Это астрономическое явление происходит каждый год в период с 7 по 17 декабря, максимум активности наблюдается с ночи 13 декабря на утро 14-го.