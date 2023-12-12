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Тематический календарь с животными из Московского зоопарка создали в столице

Тематический календарь с животными из Московского зоопарка создали в столице

12 декабря 2023, 17:14
Фото: 1MI
Госинспекция по недвижимости и Московский зоопарк выпустили новогодний календарь с изображением животных, объясняющих порядок в сфере земельно-имущественных отношений и основные нарушения в этой области, который доступен для скачивания и печати.

Госинспекция по недвижимости и Московский зоопарк совместно разработали новогодний календарь, на котором изображены животные. В этом календаре объясняются правила в области земельно-имущественных отношений и основные нарушения в этой сфере, пишет 360tv.ru.

По словам главы Госинспекции Ивана Боброва, такое сотрудничество с зоопарком не было случайным. В 2020 году инспекция приняла на себя опекунство за одного из обитателей зоопарка — западносибирского филина.

Тематический календарь доступен для загрузки и печати в электронном формате, чтобы любой желающий мог воспользоваться им.

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