Тематический календарь с животными из Московского зоопарка создали в столице

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Госинспекция по недвижимости и Московский зоопарк совместно разработали новогодний календарь, на котором изображены животные. В этом календаре объясняются правила в области земельно-имущественных отношений и основные нарушения в этой сфере, пишет 360tv.ru.
По словам главы Госинспекции Ивана Боброва, такое сотрудничество с зоопарком не было случайным. В 2020 году инспекция приняла на себя опекунство за одного из обитателей зоопарка — западносибирского филина.
Тематический календарь доступен для загрузки и печати в электронном формате, чтобы любой желающий мог воспользоваться им.