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В Перми жильем могут застроить территорию Центрального рынка

Территорию Центрального рынка в Перми хотят застроить высотками

12 декабря 2023, 06:40
Фото: 2ГИС

В Перми жильем могут застроить территорию Центрального рынка

Потенциальный застройщик уже известен.

В Перми территорию Центрального колхозного рынка могут застроить жильем и другими объектами. Площадь застройки находится в границах улиц шоссе Космонавтов, Пушкина, Попова и Крылова и составляет 405 тыс. кв. м. О планах по реновации рынка известно давно, однако сейчас стал известен возможный покупатель площадки. К покупке территории ЦКР проявляет интерес пермский предприниматель ПМД, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно концепции развития территории Центрального рынка, 14,92 га планируется отвести под административные здания, склады, строения рынка, а также жилыми домами высотой от трех до 25 этажей. Планируется, что в новом ЖК будут жить 16,9 тыс. человек. В микрорайоне планируется возведение школ и детских садов.

В минимуществе Пермского края подтвердили, что возможность реновации площадки рассматривается, но поскольку территория очень большая, застраивать ее будут поквартально. В министерстве также отметили, что объектом уже заинтересовались инвесторы. Однако замдиректора ЦКР Вера Артемихина заявила, что на данный момент продажа участка девелоперами не обсуждается.

«Безусловно, мы интересуемся знаковыми площадками в центре города, в том числе и этой территорией. Но никаких договоренностей с собственниками участков у нас нет», — уточнили в пресс-службе ПМД.

Ранее сообщалось, что площадь бывшего маргаринового завода «Сдобри» займется также ПМД. Там планируется построить многоквартирные жилые дома, сквер, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональную спортивную площадку.

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