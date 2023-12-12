Территорию Центрального рынка в Перми хотят застроить высотками

В Перми территорию Центрального колхозного рынка могут застроить жильем и другими объектами. Площадь застройки находится в границах улиц шоссе Космонавтов, Пушкина, Попова и Крылова и составляет 405 тыс. кв. м. О планах по реновации рынка известно давно, однако сейчас стал известен возможный покупатель площадки. К покупке территории ЦКР проявляет интерес пермский предприниматель ПМД, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».