Уголовное дело экс-депутата заксобрания Прикамья и его сына рассмотрят в новом году

Следствие считает, что деньги из бюджетов разных уровней направлялись на приобретение квартир в новом строящемся многоквартирном доме, предназначенных для детей-сирот (160 квартир) и лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья (90 квартир). Но вместо строительства нового дома обвиняемыми была проведена реконструкция недостроенного и простоявшего более 20 лет здания больницы с износом более 42%. Впоследствии муниципалитету Добрянки и правительству Пермского края фигурантами незаконно было продано 250 квартир ненадлежащего качества с большим физическим износом.