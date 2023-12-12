Уголовное дело экс-депутата заксобрания Прикамья и его сына рассмотрят в новом году

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
В Добрянский районный суд 11 декабря поступило уголовное дело в отношении отношении экс-депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, его сына Егора Плюснина, а также Юрия Рогожникова, сына бывшего депутата Пермской городской думы Игоря Рогожникова. Материалы переданы на рассмотрение судье Рузанне Балезиной.
Как пояснили журналисту Properm.ru в инстанции, рассмотрение дела по существу может быть назначено в Добрянском суде только в январе 2024 года — сейчас судья Балезина находится в отпуске. По информации редакции из информированных источников, дело могут направить в Пермский краевой суд для определения территориальной подсудности.
Ранее судья Ленинского районного суда Марина Насибуллина направила по подсудности уголовное дело Плюсниных-Рогожниковых на рассмотрение в Добрянку.
Судья Насибуллина получила на рассмотрение материалы уголовного дела еще 19 октября. Один из фигурантов дела — экс-депутат Юрий Рогожников с 2021 года находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Все четверо обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Сумма ущерба бюджетам разных уровней, считает следствие, составляет более 300 млн рублей. Следствием наложен арест на имущество (транспорт и недвижимость) обвиняемых на сумму свыше 60 млн рублей.
Как ранее рассказывали собеседники журналиста Properm.ru в правоохранительных органах, при направлении обвинительного заключения сразу шел выбор между Добрянским районным судом и Ленинским. В результате изначально была выбрана подсудность по территориальному признаку в Перми, по месту принятия решений о распределении бюджетных средств.
Добрянский районный суд уже однажды начинал рассматривать это уголовное дело. В январе 2021 года судья Алевтина Тарабасова вернула дело следствию.
Следствие считает, что деньги из бюджетов разных уровней направлялись на приобретение квартир в новом строящемся многоквартирном доме, предназначенных для детей-сирот (160 квартир) и лиц, подлежащих переселению из ветхого и аварийного жилья (90 квартир). Но вместо строительства нового дома обвиняемыми была проведена реконструкция недостроенного и простоявшего более 20 лет здания больницы с износом более 42%. Впоследствии муниципалитету Добрянки и правительству Пермского края фигурантами незаконно было продано 250 квартир ненадлежащего качества с большим физическим износом.