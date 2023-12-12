В Черняевском лесу вновь выявлены повреждения корней деревьев в результате работ

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку ситуации в Черняевском лесу и выявила ряд нарушений законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выявлено, что в ходе исполнения муниципального контракта, заключенного МКУ «Пермское городское лесничество» с подрядной организацией по укладке кабеля видеонаблюдения за зданием спортивного комплекса им. В. П. Сухарева, была нарушена корневая система деревьев, произрастающих на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».
При раскопке траншеи вдоль обустроенных дорожек городского лесопарка были оголены корни, располагающихся близко к поверхности почвы. По мнению экспертов это может оказать негативное воздействие на жизнь деревьев, в том числе в условиях зимнего периода времени.
По итогам проверки, в виду отсутствия надлежащего контроля со стороны должностных лиц муниципального учреждения за проведением работ его директору природоохранным прокурором внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении, прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.