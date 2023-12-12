В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах так холодно

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
В период аномальных морозов жители Перми стали жаловаться на холод в автобусах. В мэрии корреспонденту Properm.ru объяснили, почему салоны не прогреваются.
«В автобусах салоны не обогреваются, либо обогреваются еле-еле. Но… Зато в автобусах, на которых мне довелось ездить в эти дни (маршруты № 1, 20, 45, 62), работают кондиционеры!!! А в некоторых автобусах 20-го маршрута ещё и форточки открыты, и закрыть их невозможно! И это при том, что на улице минус 30 градусов!!!» — пишет один из пользователей соцсетей. В комментариях к посту отмечают, что улица и салон автобуса отличаются только тем, что в последнем нет ветра.
«На сегодняшний день температура в салоне общественного транспорта закреплена в социальном стандарте транспортного обслуживания населения, который имеет рекомендательный характер», — пояснили в гортрансе со ссылкой на департамент транспорта.
В пресс-службе администрации Перми объяснили, что стандарт транспортного обслуживания подразумевает поддержание температуры в салоне выше +12°. Однако этот стандарт носит рекомендательный характер, то есть соблюдать его никто не обязан. Причина холода в автобусах в том, что двери транспорта открываются каждые несколько минут, и система отопления просто не успевает прогреть салон.