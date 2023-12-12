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Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах так холодно

В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах так холодно

12 декабря 2023, 14:22
Фото: Midjourney
В салоне должно быть не меньше +12°, но это не более, чем рекомендации, исполнять которые необязательно.

В период аномальных морозов жители Перми стали жаловаться на холод в автобусах. В мэрии корреспонденту Properm.ru объяснили, почему салоны не прогреваются.

«В автобусах салоны не обогреваются, либо обогреваются еле-еле. Но… Зато в автобусах, на которых мне довелось ездить в эти дни (маршруты № 1, 20, 45, 62), работают кондиционеры!!! А в некоторых автобусах 20-го маршрута ещё и форточки открыты, и закрыть их невозможно! И это при том, что на улице минус 30 градусов!!!» — пишет один из пользователей соцсетей. В комментариях к посту отмечают, что улица и салон автобуса отличаются только тем, что в последнем нет ветра.

«На сегодняшний день температура в салоне общественного транспорта закреплена в социальном стандарте транспортного обслуживания населения, который имеет рекомендательный характер», — пояснили в гортрансе со ссылкой на департамент транспорта.

В пресс-службе администрации Перми объяснили, что стандарт транспортного обслуживания подразумевает поддержание температуры в салоне выше +12°. Однако этот стандарт носит рекомендательный характер, то есть соблюдать его никто не обязан. Причина холода в автобусах в том, что двери транспорта открываются каждые несколько минут, и система отопления просто не успевает прогреть салон.

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#Пермь#Гортранс#Отопление#Автобусы#Морозы#Холод#Кондиционер#Температура#Стандарт обслуживания
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