В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах так холодно

«В автобусах салоны не обогреваются, либо обогреваются еле-еле. Но… Зато в автобусах, на которых мне довелось ездить в эти дни (маршруты № 1, 20, 45, 62), работают кондиционеры!!! А в некоторых автобусах 20-го маршрута ещё и форточки открыты, и закрыть их невозможно! И это при том, что на улице минус 30 градусов!!!» — пишет один из пользователей соцсетей. В комментариях к посту отмечают, что улица и салон автобуса отличаются только тем, что в последнем нет ветра.