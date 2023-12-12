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Posted 12 декабря 2023, 12:37

Published 12 декабря 2023, 12:37

Modified 12 декабря 2023, 12:37

Updated 12 декабря 2023, 12:37

В Минэнерго России утвердили план теплоснабжения Ростова на следующий год

12 декабря 2023, 12:37
При разработке схемы сотрудники администрации провели работу с теплоснабжающими организациями Ростова-на-Дону.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что данные собирались крайне тщательно, для этого обследовались источники теплоснабжения — котельные, теплосети и не только, передает rostovgazeta.ru.

Схема для Ростова-на-Дону утверждена в полном объёме. Это означает, что у теплоснабжающих организаций имеется достаточно ресурсов для бесперебойной работы в отопительный период.

Согласование схемы проводилось при участии Минэнерго, ФАС и других структур. Она разработана таким образом, чтобы город эффективно и безопасно прошёл отопительный сезон. Более того, в ней учитываются перспективы развития Ростова-на-Дону.

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