В Минэнерго России утвердили план теплоснабжения Ростова на следующий год

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что данные собирались крайне тщательно, для этого обследовались источники теплоснабжения — котельные, теплосети и не только, передает rostovgazeta.ru.
Схема для Ростова-на-Дону утверждена в полном объёме. Это означает, что у теплоснабжающих организаций имеется достаточно ресурсов для бесперебойной работы в отопительный период.
Согласование схемы проводилось при участии Минэнерго, ФАС и других структур. Она разработана таким образом, чтобы город эффективно и безопасно прошёл отопительный сезон. Более того, в ней учитываются перспективы развития Ростова-на-Дону.