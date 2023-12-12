В общественном транспорте Перми пассажиропоток вырос на 25 миллионов человек

Самыми прибыльными маршрутам за этот период стали №13, №17, №27, №56 и №68. При этом самыми «дорогими» для бюджета города стали маршруты №15, №32, №58, №73 и №77. Маршруты, следующие из Кировского и Орджоникидзевского районов, характеризуются большей дальностью поездки пассажира. По этой причине на одного пассажира, в среднем, приходится больше затрат топлива, рабочего времени водителя и других показателей.