В общественном транспорте Перми пассажиропоток вырос на 25 миллионов человек

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
С начала года до конца сентября автобусы и трамваи Перми перевезли на 24,6 миллионов пассажиров больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 9 месяцев 2023 года пассажиропоток составил 171, 1 млн пассажиров, сообщают в администрации города.
Самыми прибыльными маршрутам за этот период стали №13, №17, №27, №56 и №68. При этом самыми «дорогими» для бюджета города стали маршруты №15, №32, №58, №73 и №77. Маршруты, следующие из Кировского и Орджоникидзевского районов, характеризуются большей дальностью поездки пассажира. По этой причине на одного пассажира, в среднем, приходится больше затрат топлива, рабочего времени водителя и других показателей.
Количество маршрутов, работающих без кондуктора, выросло с 40 до 70. Для пресечения нарушений со стороны безбилетников контролёры регулярно проводят проверки. С начала года совершено более 123 тысяч проверок. К ответственности за безбилетный проезд привлечено 12,5 тысяч пассажиров.
Доходы отрасли выросли с 3,168 млрд до 3,5 млрд рублей. В связи с запуском новых маршрутов выросли и расходы на транспортную работу — с 4,4 млрд до 4,6 млрд рублей. При этом, дотации из бюджета города сократилась на 167 млн рублей.