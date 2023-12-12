В Перми может появится улица имени главного хирурга города

Владимир Перепелицын родился 27 декабря 1946 года в Ейске Краснодарского края, в семье служащих. Сразу после окончания школы был призван в армию, отслужил 3 года в войсках МВД в Ныробе. После демобилизации в 1968 году поступил в Пермский медицинский институт на лечебный факультет, который окончил в 1974 году, работал врачом-хирургом в ЦРБ Чернушки и Александровска. С 1980 года стал хирургом в торакальном отделении Пермской ОКБ, в 1983 году избран по конкурсу ассистентом кафедры госпитальной хирургии Пермского мединститута. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 году Владимир Перепелицын назначен главным хирургом города. По его инициативе в Перми были созданы специализированные дежурные бригады по оказанию помощи больным с патологией органов груди и сосудов, открыты детские травматологические и ортопедические приемы и т. д. В 2000 году Владимиру Перепелицыну присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Умер врач 11 февраля 2005 года.