В Перми может появится улица имени главного хирурга города

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
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Updated Сегодня, 13:50
В Общественный совет по топонимике при главе Перми поступило предложение присвоить новой улице в Мотовилихинском районе название «Хирурга Владимира Перепелицына». Об этом сообщает ИА «Текст».
Владимир Перепелицын родился 27 декабря 1946 года в Ейске Краснодарского края, в семье служащих. Сразу после окончания школы был призван в армию, отслужил 3 года в войсках МВД в Ныробе. После демобилизации в 1968 году поступил в Пермский медицинский институт на лечебный факультет, который окончил в 1974 году, работал врачом-хирургом в ЦРБ Чернушки и Александровска. С 1980 года стал хирургом в торакальном отделении Пермской ОКБ, в 1983 году избран по конкурсу ассистентом кафедры госпитальной хирургии Пермского мединститута. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1988 году Владимир Перепелицын назначен главным хирургом города. По его инициативе в Перми были созданы специализированные дежурные бригады по оказанию помощи больным с патологией органов груди и сосудов, открыты детские травматологические и ортопедические приемы и т. д. В 2000 году Владимиру Перепелицыну присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Умер врач 11 февраля 2005 года.
Пермяков и общественные организации города просят направлять мнения по вопросу присвоения имени врача улице в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми на ул. Ленина, 27 или на электронный адрес: saprykina-ns@gorodperm.ru, dkmp@gorodperm.ru.