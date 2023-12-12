В Перми владелица опасной для жизни гостиницы решила снести ее

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В Индустриальном районе Перми снесен недостроенный хостел, находившийся на ул. Левченко, 6в. По данным сервиса 2ГИС, речь идет о гостинице «Диана».
В марте этого года в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному району поступил исполнительный документ с требованием запретить собственнице использование хостела для оказания услуг по постоянному или временному размещению постояльцев. Эксплуатация помещений стала бы возможной, если бы владелица устранила выявленные нарушения пожарной безопасности.
Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, женщина не стала выполнять требования приставов. Как сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, после обнаружения постояльцев в недостроенном хостеле, ее оштрафовали на 5 тыс. рублей. Хозяйка гостиницы является уроженкой Узбекистана, и ей ограничили право выезда из России в другие страны.
После этого во время своих рейдов судебные приставы не обнаруживали людей в гостинице, а на дверях висела табличка «Закрыто». Во время последней проверки пристав увидел, что недостроенную гостиницу начали сносить — рабочие разобрали крышу, достали стеклопакеты и продолжают разбирать здание. Таким образом, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.