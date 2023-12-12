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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

В Перми владелица пожароопасной гостиницы решила снести это здание

В Перми владелица опасной для жизни гостиницы решила снести ее

12 декабря 2023, 06:22
Фото: Яндекс.Карты

В Перми владелица пожароопасной гостиницы решила снести это здание

Женщина была оштрафована, также ей ограничили право выезда за границу.

В Индустриальном районе Перми снесен недостроенный хостел, находившийся на ул. Левченко, 6в. По данным сервиса 2ГИС, речь идет о гостинице «Диана».

В марте этого года в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному району поступил исполнительный документ с требованием запретить собственнице использование хостела для оказания услуг по постоянному или временному размещению постояльцев. Эксплуатация помещений стала бы возможной, если бы владелица устранила выявленные нарушения пожарной безопасности.

Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, женщина не стала выполнять требования приставов. Как сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, после обнаружения постояльцев в недостроенном хостеле, ее оштрафовали на 5 тыс. рублей. Хозяйка гостиницы является уроженкой Узбекистана, и ей ограничили право выезда из России в другие страны.

После этого во время своих рейдов судебные приставы не обнаруживали людей в гостинице, а на дверях висела табличка «Закрыто». Во время последней проверки пристав увидел, что недостроенную гостиницу начали сносить — рабочие разобрали крышу, достали стеклопакеты и продолжают разбирать здание. Таким образом, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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#Общество#Приставы#Пермь#Гостиница
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