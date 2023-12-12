В Перми владелица опасной для жизни гостиницы решила снести ее

Несмотря на уведомление о возбуждении исполнительного производства, женщина не стала выполнять требования приставов. Как сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, после обнаружения постояльцев в недостроенном хостеле, ее оштрафовали на 5 тыс. рублей. Хозяйка гостиницы является уроженкой Узбекистана, и ей ограничили право выезда из России в другие страны.