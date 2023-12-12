В пермском астроклубе рассказали, когда можно будет полюбоваться северным сиянием

Однако северное сияние можно рассмотреть только при ясной погоде, а его яркость будет зависеть от потока солнечных частиц. Для наблюдения за полярным сиянием лучше уехать за город. Астрономическое явление происходит, когда заряженные солнечные частицы попадают в магнитосферу Земли, захватываются ею и ударяют по атомам кислорода и азота в верхних слоях атмосферы, объяснил Сергей Полищук. Затем атомы начинают светиться, и мы наблюдаем северное сияние.