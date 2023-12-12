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Published Сегодня, 05:41

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Северное сияние можно будет увидеть в Перми 18 и 22 декабря 2023 года

В пермском астроклубе рассказали, когда можно будет полюбоваться северным сиянием

12 декабря 2023, 05:41
Фото: fusionbrain.ai

Северное сияние можно будет увидеть в Перми 18 и 22 декабря 2023 года

Редкое явление можно наблюдать только в ясную погоду.

В этом году у жителей Пермского края появится возможность вновь наблюдать полярное или северное сияние. Руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук рассказал изданию 59.ru, что по предварительным прогнозам это астрономическое явление можно будет увидеть 18 и 22 декабря. В частности, об этом сообщают специализированные ресурсы Spaceweatherlive.com и Auroravillage.info.

Однако северное сияние можно рассмотреть только при ясной погоде, а его яркость будет зависеть от потока солнечных частиц. Для наблюдения за полярным сиянием лучше уехать за город. Астрономическое явление происходит, когда заряженные солнечные частицы попадают в магнитосферу Земли, захватываются ею и ударяют по атомам кислорода и азота в верхних слоях атмосферы, объяснил Сергей Полищук. Затем атомы начинают светиться, и мы наблюдаем северное сияние.

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#Общество#Пермь#Космос#Северное сияние
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