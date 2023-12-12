properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

В Пермском крае за сутки 11 декабря установлено 11 температурных рекордов месяца

В Прикамье за сутки установлено 11 температурных рекордов декабря

12 декабря 2023, 08:36
Фото: 1MI

В Пермском крае за сутки 11 декабря установлено 11 температурных рекордов месяца

В некоторых территориях похолодало до -38,5°.

Синоптики фиксируют суточные рекорды минимальной температуры воздуха в Пермском крае уже пятые сутки подряд. В минувший понедельник, 11 декабря, в Прикамье зарегистрировано 11 таких показателей, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Рекорды побиты в следующих населенных пунктах:

  • Вая — -35,8° (предыдущий -30,1° в 2009 году);
  • Чермоз — -32,1° (-30,1° в 1984 году);
  • Добрянка — -31,1° (-29,3° в 1973 году);
  • Кын — -38,5° (-31° в 1989 году);
  • Оханск — -33,8° (-28° в 1984 году);
  • Большая Соснова — -35,6° (-26,7° в 2009 году);
  • Кунгур — 38,5° (-31,1° в 1984 году);
  • Оса -38,5° (-26,6° в 1984 году);
  • Ножовка -33,2° (-25,3° в 1984 году);
  • Чайковский -28,7° (-24,9° в 1989 году);
  • Чернушка -35,2° (-27,5° в 2009 году).

Что касается Перми, то здесь на официальной метеостанции вчера температура воздуха составила -31,3°, на станции кафедры метеорологии ПГНИУ -27,9°, а в аэропорту Большое Савино -34°.

Читайте также:
Штормовое предупреждение из-за морозов объявлено в Пермском краеВ МЧС напомнили пермякам, как защититься от обморожения в зимние холодаСо скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?
#Регион#Пермь#Погода#Аномальные холода
Подпишитесь
Компания из Башкирии будет реконструировать дорогу Пермь — Березники за 1,3 млрд
Сегодня, 08:16
Акционеры назначили нового президента АО «Соликамскбумпром»
Сегодня, 06:43
Территорию Центрального рынка в Перми хотят застроить высотками
Сегодня, 06:40
Власти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзала
Сегодня, 07:23
Как изменить жизнь в регионе к лучшему? Рассказываем о проектах земляков
Вчера, 04:00