В Прикамье за сутки установлено 11 температурных рекордов декабря

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Синоптики фиксируют суточные рекорды минимальной температуры воздуха в Пермском крае уже пятые сутки подряд. В минувший понедельник, 11 декабря, в Прикамье зарегистрировано 11 таких показателей, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я».
Рекорды побиты в следующих населенных пунктах:
Что касается Перми, то здесь на официальной метеостанции вчера температура воздуха составила -31,3°, на станции кафедры метеорологии ПГНИУ -27,9°, а в аэропорту Большое Савино -34°.