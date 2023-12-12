В Соликамске осуждены четыре распространителя контрафактных сигарет и алкоголя

Деятельность группы была пресечена в марте 2022 г. Сотрудниками полиции в ходе обыска было обнаружено и изъято свыше 10 тыс. пачек табачных изделий, 6 тыс. бутылок поддельного алкоголя различных наименований, 1 тыс. флаконов спиртосодержащей жидкости. Кроме этого, в ходе оперативных мероприятий у одного из участников группы были обнаружены боеприпасы, которые он хранил незаконно.