В Соликамске осуждены четыре распространителя контрафактных сигарет и алкоголя

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Соликамский городской суд вынес приговор четырем местным жителям. Они задержаны за сбыт контрафакта, сообщает краевая прокуратура.
В сентябре 2021 года подсудимые закупили крупную партию алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также табачные изделия. Поддельный товар они хранили в собственных гаражных боксах и под видом известных брендов и торговых марок продавали его гражданам и через розничную сеть магазинов Соликамского, Красновишерского и Чердынских городских округов.
Деятельность группы была пресечена в марте 2022 г. Сотрудниками полиции в ходе обыска было обнаружено и изъято свыше 10 тыс. пачек табачных изделий, 6 тыс. бутылок поддельного алкоголя различных наименований, 1 тыс. флаконов спиртосодержащей жидкости. Кроме этого, в ходе оперативных мероприятий у одного из участников группы были обнаружены боеприпасы, которые он хранил незаконно.
Судом мужчины признаны виновными по пп. а, б ч. 1 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, а также сбыт товаров без маркировки, совершенные организованной группой, в особо крупном размере), пп. а, б ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).
Суд приговорил организатора преступления к 5 годам принудительных работ со штрафом в размере 900 тыс. рублей, остальным участникам назначены также принудительные работы и штрафы, исковые требования правообладателей о возмещении суммы, причиненного материального вреда, в размере 450 тыс. рублей удовлетворены.