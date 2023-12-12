В Суксунском районе Прикамья гостиницы «Ключи» получили пять звезд

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Суксунском районе Пермского края гостиницы курорта «Ключи» получили пять звезд. Новую категорию получили корпуса «Алмаз» и «Аметист», передает Ura.ru со ссылкой на руководителя службы реализации путевок и маркетинга курорта.
«На курорте „Ключи“ восемь корпусов, восемь гостевых домов и десять экодомов стиле „А-Фрейм“. Звезды получены для всех спальных корпусов, гостевых домов и экодомов. Корпусам „Алмаз“ и „Аметист“ присвоена категория „пять звезд“"— уточнил Андрей Закорюкин.
Кроме того, новый статус получило подразделение «Ключей» в Кишертском районе — санаторий «Красный Яр». Лечебно-профилактическое учреждение удостоилось категории «три звезды». Спальные корпуса учреждений оценивались по состоянию зданий, питанию, оснащению столовых и кафе, опыту работы и образованию персонала.
Напомним, ранее Роспотребнадзор Пермского края обязал пермскую гостиницу «Апельсин» получить определенную категорию и предоставить свидетельство. В ходе проверки было установлено что «Апельсин» предоставлял гостиничные услуги без присвоения определенной категории, что нарушает положение о классификации гостиниц.