В Суксунском районе Прикамья гостиницы «Ключи» получили пять звезд

«На курорте „Ключи“ восемь корпусов, восемь гостевых домов и десять экодомов стиле „А-Фрейм“. Звезды получены для всех спальных корпусов, гостевых домов и экодомов. Корпусам „Алмаз“ и „Аметист“ присвоена категория „пять звезд“"— уточнил Андрей Закорюкин.