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В Суксунском районе Прикамья гостиницы «Ключи» получили пять звезд

В Суксунском районе Прикамья гостиницы «Ключи» получили пять звезд

12 декабря 2023, 10:08
Фото: Курорт Ключи, санаторий Ключи / Vk
Три звезды получил санаторий «Красный Яр» в Кишертском районе.

В Суксунском районе Пермского края гостиницы курорта «Ключи» получили пять звезд. Новую категорию получили корпуса «Алмаз» и «Аметист», передает Ura.ru со ссылкой на руководителя службы реализации путевок и маркетинга курорта.

«На курорте „Ключи“ восемь корпусов, восемь гостевых домов и десять экодомов стиле „А-Фрейм“. Звезды получены для всех спальных корпусов, гостевых домов и экодомов. Корпусам „Алмаз“ и „Аметист“ присвоена категория „пять звезд“"— уточнил Андрей Закорюкин.

Кроме того, новый статус получило подразделение «Ключей» в Кишертском районе — санаторий «Красный Яр». Лечебно-профилактическое учреждение удостоилось категории «три звезды». Спальные корпуса учреждений оценивались по состоянию зданий, питанию, оснащению столовых и кафе, опыту работы и образованию персонала.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Пермского края обязал пермскую гостиницу «Апельсин» получить определенную категорию и предоставить свидетельство. В ходе проверки было установлено что «Апельсин» предоставлял гостиничные услуги без присвоения определенной категории, что нарушает положение о классификации гостиниц.

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#Пермский край#Роспотребнадзор#Прикамье#Суксунский район#Кишертский район#Санаторий Красный Яр#Пятизвездочные#Гостиницы Ключи#Три звезды#Гостиница Апельсин#Классификация гостиниц
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