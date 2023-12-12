Валерий Лимаренко обсудил расширение торгового оборота Сахалина с Белоруссией

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Глава островного региона отметил, что белорусские товары пользуются большим спросом у жителей Сахалина и Курил, не говоря уже о местных предприятиях. Поэтому расширение и укрепление торговых связей с Белоруссией — закономерная необходимость, которая несет обоюдную выгоду.
«Сахалинская область уже много лет плодотворно работает с белорусскими коллегами в различных отраслях экономики. Мы активно сотрудничаем в сельскохозяйственном секторе, приобретаем специализированную технику для агропромышленного комплекса, а в последние годы — маршрутные автобусы и коммунальную технику. Все это будет продолжено и приумножено. В то же время мы приглашаем белорусские компании участвовать в наших проектах, в том числе новых», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Зампред правительства Сахалинской области Антон Зайцев в рамках встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым напомнил: по итогам 2023 года товарооборот союзной страны с островным регионом заметно вырос. Поставки рыбной продукции из Сахалинской области в Беларусь увеличились в 3,6 раза и превысили отметку в 3 тысячи тонн. Белоруссия также поставляет на острова ряд продуктов питания: сыры, консервацию и полуфабрикаты, кондитерские изделия (в том числе широкий ассортимент мороженого). Автобусная техника производства «МАЗ» широко применяется при организации маршрутного пассажирского сообщения: только для МУП «Транспортная компания» Южно-Сахалинска закупили 100 белорусских машин. Мощные «БелАЗы» используют для перевозки угля. Для транспортировки твердых коммунальных отходов закупают технику «МАЗ», как и для дорожных работ. Машины «МТЗ» и «Амкодор» используют во многих муниципальных образованиях. Сахалинская область готова нарастить объемы закупок спецтехники и открыть в рамках создающегося логистического центра сервисный центр белорусской техники.
«Товарооборот между Республикой Беларусь и Сахалинской областью составляет около 50 млн долларов в год, это немало для конкретного региона. И такое количество нашей техники у вас говорит о высоком доверии. Вопрос по единому сервисному и дистрибьюторскому центру белорусской техники нам очень интересен. Также мы крайне заинтересованы в увеличении объемов прямых поставок рыбы из Сахалинской области и более тесном сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса», — прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.
Также на встрече стороны обсудили варианты более тесного сотрудничества в производстве средств защиты растений, кормового белка и минеральных удобрений. Такой проект Сахалинская область планирует реализовать в агломерации Поронайского порта, опорным направлением которого станет хранение и транспортировка продуктов нефтегазодобычи.