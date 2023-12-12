Власти Кузбасса ответили на претензию по поводу роста цен на мясо

Власти объяснили, что повышение цен связано с ростом тарифов на электроэнергию, увеличение транспортных и логистических издержек, ростом цен на корма для крупного рогатого скота (+60%), а также белковые и витаминные добавки, ветеринарные препараты. Сейчас регион на 60% обеспечивает себя мясом и мясными продуктами. За пять лет производство мяса в Кузбассе возросло на 23%.