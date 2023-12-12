Власти Кузбасса ответили на претензию по поводу роста цен на мясо

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В министерстве сельского хозяйства Кемеровской области прокомментировали рост цен на мясо. Накануне житель региона пожаловался на странице губернатора в социальных сетях, что за год свинина на розничных губернских рынках подорожала в среднем на 100-130 рублей за 1 кг, сообщает VSE42.Ru.
Власти объяснили, что повышение цен связано с ростом тарифов на электроэнергию, увеличение транспортных и логистических издержек, ростом цен на корма для крупного рогатого скота (+60%), а также белковые и витаминные добавки, ветеринарные препараты. Сейчас регион на 60% обеспечивает себя мясом и мясными продуктами. За пять лет производство мяса в Кузбассе возросло на 23%.