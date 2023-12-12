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Published Сегодня, 07:18

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Власти Кузбасса ответили на претензию по поводу роста цен на мясо

Власти Кузбасса ответили на претензию по поводу роста цен на мясо

12 декабря 2023, 07:18
Фото: 1MI
Местные жители заметили, что свинина стала стоить значительно дороже, чем год назад.

В министерстве сельского хозяйства Кемеровской области прокомментировали рост цен на мясо. Накануне житель региона пожаловался на странице губернатора в социальных сетях, что за год свинина на розничных губернских рынках подорожала в среднем на 100-130 рублей за 1 кг, сообщает VSE42.Ru.

Власти объяснили, что повышение цен связано с ростом тарифов на электроэнергию, увеличение транспортных и логистических издержек, ростом цен на корма для крупного рогатого скота (+60%), а также белковые и витаминные добавки, ветеринарные препараты. Сейчас регион на 60% обеспечивает себя мясом и мясными продуктами. За пять лет производство мяса в Кузбассе возросло на 23%.

#Общество#Экономика
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