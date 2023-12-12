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Власти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзала

Власти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзала

12 декабря 2023, 07:23
Фото: пресс-служба мэрии Перми
Объект находится в плачевном состоянии еще с 1999 года.

Путепровод по улице Монастырской планируют передать из городской собственности в собственность края. Мэрия Перми внесла в городскую Думу проект о передаче объекта. Его должны рассмотреть депутаты.

Объект, который является памятником федерального значения, был построен еще в 1899 году. В 1999 году его признали аварийным. В 2020 году — укрепили для запуска больших автобусов. Планировалось, что будет разработан проект реконструкции путепровода, подрядчика, который должен был выполнить эти работы, выбрали в сентябре 2021 года.

Однако в 2023 году стало известно, что с подрядчиком расторгли контракт.

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#Недвижимость#Никогданибудь#Пермь#Монастырская
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