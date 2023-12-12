Власти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзала

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Путепровод по улице Монастырской планируют передать из городской собственности в собственность края. Мэрия Перми внесла в городскую Думу проект о передаче объекта. Его должны рассмотреть депутаты.
Объект, который является памятником федерального значения, был построен еще в 1899 году. В 1999 году его признали аварийным. В 2020 году — укрепили для запуска больших автобусов. Планировалось, что будет разработан проект реконструкции путепровода, подрядчика, который должен был выполнить эти работы, выбрали в сентябре 2021 года.
Однако в 2023 году стало известно, что с подрядчиком расторгли контракт.