Власти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзала

Объект, который является памятником федерального значения, был построен еще в 1899 году. В 1999 году его признали аварийным. В 2020 году — укрепили для запуска больших автобусов. Планировалось, что будет разработан проект реконструкции путепровода, подрядчика, который должен был выполнить эти работы, выбрали в сентябре 2021 года.