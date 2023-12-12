Водителей накажут за повторную езду в нетрезвом виде конфискациями

Согласно этому решению, конфискация автомобиля становится обязательной мерой наказания для водителей, которых повторно поймают за езду в нетрезвом состоянии. Кроме того, машина может быть изъята и в случае, если водитель отказался проходить алкотест или превысил скорость. Также поводом для конфискации может стать выезд на полосу встречного движения, если у гражданина уже были проблемы с правами ранее.