Водителей накажут за повторную езду в нетрезвом виде конфискациями

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
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Updated Сегодня, 17:13
Водителей, которые повторно застаются за рулем в нетрезвом состоянии, будут наказывать конфискацией их автомобиля. Такое решение принял Верховный суд, уточняет 360tv.ru.
Согласно этому решению, конфискация автомобиля становится обязательной мерой наказания для водителей, которых повторно поймают за езду в нетрезвом состоянии. Кроме того, машина может быть изъята и в случае, если водитель отказался проходить алкотест или превысил скорость. Также поводом для конфискации может стать выезд на полосу встречного движения, если у гражданина уже были проблемы с правами ранее.
В случае, если конфискация автомобиля невозможна по каким-либо причинам, суд может изъять другие предметы, стоимость которых соответствует стоимости машины.
Ранее эксперт по автомобильной индустрии Петр Шкуматов высказал мнение, что жесткие штрафы не помогут остановить водителей, участвующих в уличных гонках. Он считает, что развитие спортивной автомобильной инфраструктуры может решить проблему со «стритрейсерами» и уменьшить число смертельных аварий. По словам эксперта, правила дорожного движения в России уже достаточно строгие.