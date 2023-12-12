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Водителей накажут за повторную езду в нетрезвом виде конфискациями

Водителей накажут за повторную езду в нетрезвом виде конфискациями

12 декабря 2023, 17:11
Фото: 1MI
Автомобили будут конфисковываться при повторной нетрезвой езде, а также в случае отказа от освидетельствования на состояние опьянения, превышения скорости, выезда на полосу встречного движения или при лишении ранее водительских прав.

Водителей, которые повторно застаются за рулем в нетрезвом состоянии, будут наказывать конфискацией их автомобиля. Такое решение принял Верховный суд, уточняет 360tv.ru.

Согласно этому решению, конфискация автомобиля становится обязательной мерой наказания для водителей, которых повторно поймают за езду в нетрезвом состоянии. Кроме того, машина может быть изъята и в случае, если водитель отказался проходить алкотест или превысил скорость. Также поводом для конфискации может стать выезд на полосу встречного движения, если у гражданина уже были проблемы с правами ранее.

В случае, если конфискация автомобиля невозможна по каким-либо причинам, суд может изъять другие предметы, стоимость которых соответствует стоимости машины.

Ранее эксперт по автомобильной индустрии Петр Шкуматов высказал мнение, что жесткие штрафы не помогут остановить водителей, участвующих в уличных гонках. Он считает, что развитие спортивной автомобильной инфраструктуры может решить проблему со «стритрейсерами» и уменьшить число смертельных аварий. По словам эксперта, правила дорожного движения в России уже достаточно строгие.

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